1. При малокровии (анемии) в крови уменьшается содержание: А) тромбоцитов; В) плазм??; Б) эритроцитов; Г) лимфоцитов.

Биология

1. При малокровии (анемии) в крови уменьшается содержание: А) тромбоцитов; В) плазм??; Б) эритроцитов; Г) лимфоцитов.

Автор: Гость