1. При малокровии (анемии) в крови уменьшается содержание: А) тромбоцитов; В) плазм??; Б) эритроцитов; Г) лимфоцитов.

Биология
1. При малокровии (анемии) в крови уменьшается содержание: А) тромбоцитов; В) плазм??; Б) эритроцитов; Г) лимфоцитов.
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Гость:
 Я вважаю. Б- эритроцитов
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