1. Приехать по (окончание института); возвратиться по (завершение строительства); п??иступить к обязанностям по (истечение срока стажировки); расписаться по (ознакомление с решением); принять решение по (рассмотрение вопроса); ...
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1. Приехать по (окончание института); возвратиться по (завершение строительства); п??иступить к обязанностям по (истечение срока стажировки); расписаться по (ознакомление с решением); принять решение по (рассмотрение вопроса); навести справки по (прибытие на место); написать отчет по (окончание работ). 2. Действовать вопреки (совет); уезжать согласно (предписание); совершенствовать формы ведения хозяйства по мере (развитие демократии и рыночных отношений); отложить решение впредь до (выяснение обстоятельств дела); корректировать план в сторону (уменьшение объема работы); дать директивы по линии (профсоюз); мероприятия в целях (увеличения товарооборота); интересное предложение со стороны (фирма-заказчик).
Ответ(ы):
Гость:
1. Приехать по окончаниЮ института, возвратиться по завершениЮ строительства,приступить к обязанностям по истечениЮ срока стажировки, расписаться по ознакомлениЮ с решением,принять решение по рассмотрениЮ вопроса, навести справки по прибытиЮ на место, написать отчет по окончаниЮ работ
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