1) Расставить коэффициенты методом электронного баланса: HNO3 + Fe =Fe(NO3)3 + NO+ H2O 2)Зада??а : В 735 мг 20% раствора серной кислоты растворили 30 мл аммиака . Рассчитайте массу образовавшейся соли
Химия
1) Расставить коэффициенты методом электронного баланса: HNO3 + Fe =Fe(NO3)3 + NO+ H2O 2)Зада??а : В 735 мг 20% раствора серной кислоты растворили 30 мл аммиака . Рассчитайте массу образовавшейся соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4HNO3 + Fe =Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O степень окисления N было +5, после реакции +2; Fe было 0, стало +3 N(+5)+3=N(+2) Fe(0)-3=Fe(+3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Образец морфологического разбора имени числительного??? Скажите ПЖ. Очень надо ??аранее Большое СПС))))))
Русский язык
Английский язык
Как кие слова надо вставить In the lesson we ... the teachers questions ,Can you ... from English into Russian