1) Расставить коэффициенты методом электронного баланса: HNO3 + Fe =Fe(NO3)3 + NO+ H2O 2)Зада??а : В 735 мг 20% раствора серной кислоты растворили 30 мл аммиака . Рассчитайте массу образовавшейся соли

Химия
1) Расставить коэффициенты методом электронного баланса: HNO3 + Fe =Fe(NO3)3 + NO+ H2O 2)Зада??а : В 735 мг 20% раствора серной кислоты растворили 30 мл аммиака . Рассчитайте массу образовавшейся соли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 4HNO3 + Fe =Fe(NO3)3 + NO+ 2H2O степень окисления N было +5, после реакции +2; Fe было 0, стало +3 N(+5)+3=N(+2) Fe(0)-3=Fe(+3)                                                                                                     
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать слово как часть речи , сосновую
Ответить
Русский язык
Образец морфологического разбора имени числительного??? Скажите ПЖ. Очень надо ??аранее Большое СПС))))))
Ответить
Русский язык
Что такое милосердие?
Ответить
Английский язык
Как кие слова надо вставить In the lesson we ... the teachers questions ,Can you ... from English into Russian
Ответить
Другие предметы
Hollywood undead gravity какой жанр этой песни? (с точностью)
Ответить