1)Решите показательные уравнения: a)0,3^5-2x =0,09 b)3^x-2 - 3^x-3 =6 c)2^2x -12*2^x +32=0 d)15^2x+3 =1

Математика
1)Решите показательные уравнения: a)0,3^5-2x =0,09 b)3^x-2 - 3^x-3 =6 c)2^2x -12*2^x +32=0 d)15^2x+3 =1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) сведем к одной основе: 0.3^5-2х=0.3^2 5-2х=2 2х=3 х=1.5
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