1. Республика Беларусь богата месторождением солей: а) калия; б) фосфора; в) азота; ??) меди. 2. Тип кристаллической решетки твердого аммиака: а) молекулярная; б) атомная; в) ионная; г) металлическая. 3. Аммиак должен вступ...

Химия

1. Республика Беларусь богата месторождением солей: а) калия; б) фосфора; в) азота; ??) меди. 2. Тип кристаллической решетки твердого аммиака: а) молекулярная; б) атомная; в) ионная; г) металлическая. 3. Аммиак должен вступать в химическое взаимодействие с: а) фосфорной кислотой; б) азотом; в) водородом; г) гидроксидом натрия 4. Сходство белого и красного фосфора проявляется в свойстве: а) агрегатное состояние; б) цвет; в) ядовитость; г) химическая активность. 5. Фосфор проявляется свойства окислителя в реакциях с: а) кислородом; б) калий хлоратом (KClO ); в) кальцием; г) азотной кислотой 6. Наиболее высокая массовая доля калия в удобрении, формула которого: а) NH Cl; б) NH NO ; в) NaNO ; г) KNO . 7. Отличить твердые натрий нитрат от натрий хлорида можно с помощью: а) раствора сильной кислоты; б) раскаленного уголька; в) лакмуса; г) раствора барий хлорида. 8. Водород не выделяется при взаимодействии веществ, формулы которых: а) Cu + HNO (конц.); б) Ca + H PO (раствор); в) Fe + H Cl (раствор); г) Zn + H SO (раствор). 9. Окислителем и восстановителем (за счет фосфора) в химических реакциях может быть вещество, формула которого: а) P; б) PH ; в) H PO ; г) Ca (PO ) . 10. К характеристике химического элемента фосфора не относится: а) высшая положительная степень окисления +5; б) находится в III периоде периодической системы; в) твердое вещество красно-бурого цвета; г) невысокая электроотрицательность

Автор: Гость