1)В геометрической прогрессии с положительными членами а3=5,а5=45. Найдите сумму первых пяти членов этой прогрессии. 2)В геометрической прогрессии а14=24,а16=54. Найдите а15 3)В геометрической прогрессии а6= -13. Найдите а4*а...
Геометрия
1)В геометрической прогрессии с положительными членами а3=5,а5=45. Найдите сумму первых пяти членов этой прогрессии. 2)В геометрической прогрессии а14=24,а16=54. Найдите а15 3)В геометрической прогрессии а6= -13. Найдите а4*а8 С подробным решением,заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
1)20,так как геометрическая прогрессия возрастает на 20,и отсюда находим сумму 2)44,так как геометрическая прогрессия возрастает на 20 3)15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1Условия обитания лягушки в воде. И на суши. 2.Формы тела лягушки в воде и на суше 3покровы и их значение у лягушек в воде и на суше 4органы ...
Другие предметы
1задание))))выберите правильный ответ и отметьте его знаком плюс. 1)что НЕ относится к истории древнего египта 1)фараон 2)нил 3)акрополь 2)найд...
Математика
В кубе с ребром 3см. проделали три сквозных квадратных отверстия со стороной 1см. н??йдите объём оставшейся части
Русский язык
Выпишите существительные 3-го склонения:соль.тополь.пыль.голубь.помощь.край.честь.урожай.колос.рожь.медаль.печь.апрель.шар.степь.соловей.мелочь.обу...