1. В клетках животных отсутствует: а) ядра б) хромосомы в) цитоплазма г) хлоропласт?? 2. Повторное самозаражение человека возможно яйцами а) аскариды б) острицы в) двуустки г) эхинококка 3. У всех круглых червей а) сплюсну...

Биология

1. В клетках животных отсутствует: а) ядра б) хромосомы в) цитоплазма г) хлоропласт?? 2. Повторное самозаражение человека возможно яйцами а) аскариды б) острицы в) двуустки г) эхинококка 3. У всех круглых червей а) сплюснутое тело б) вытянутое цилиндрическое тело в) нет пищеварительной системы г) полость тела заполнена паренхимой 4. Кожно-мускульный мешок тела планарии образован тканями а) покровной и нервной б) мышечной и соединительной в) покровной и мышечной г) покровной и соединительной 5. Приспособление к паразитизму у человеческой аскариды а) развитые органы чувств б) развитая нервная система в) многослойная кутикула г) кожно-мускульный мешок 6. Для медуз характерен тип питания а) хищный б) сапрофитный в) бактериофаги г) растительноядный 7. Нервная система медузы а) стволовая б) трубчатая в) отсутствует г) диффузного типа 8. Прудовик дышит а) легкими б) жабрами в) через ротовое отверстие г) через поверхность кожи 9. У прудовика не нужные организму вещества удаляются через а) рот б) почку в) поверхность кожи г) выделительные трубочки 10. Брюхоногие моллюски питаются а) червями б) планктоном в) растениями г) личинками насекомых 11. Плоским червям присуще а) паренхима б) анальное отверстие в) кровеносная система г) радиальная симметрия 12. Система белой планарии а) двусторонняя б) односторонняя в) многосторонняя г) четырехсторонняя

Автор: Гость