1)Вместо вопросительного знака напишите формулу соответствующего вещества в нижеприведенных реакциях. Уравняйте реакции, расставив коэффиценты, и определите их тип: 1.Mg + ? → MgO 2.Fe(OH)↓3 → Fe↓2O↓3 3.Zn + ? → Cu + ZnCl↓2 ...

Химия

1)Вместо вопросительного знака напишите формулу соответствующего вещества в нижеприведенных реакциях. Уравняйте реакции, расставив коэффиценты, и определите их тип: 1.Mg + ? → MgO 2.Fe(OH)↓3 → Fe↓2O↓3 3.Zn + ? → Cu + ZnCl↓2 4.? + HCl → ZnCl↓2 + ? 2)Составьте уравнения реакции соединения кислорода со следующими простыми веществами: а) натрием; б) магнием; в) цинком; г) серебром; д) алюминием. 3)Составьте ураввнения реакции разложения следующих оксидов; а) Hg↓2O; б) CuO; в) Al↓2O↓3.

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