1)Вместо вопросительного знака напишите формулу соответствующего вещества в нижеприведенных реакциях. Уравняйте реакции, расставив коэффиценты, и определите их тип: 1.Mg + ? → MgO 2.Fe(OH)↓3 → Fe↓2O↓3 3.Zn + ? → Cu + ZnCl↓2 ...
Химия
1)Вместо вопросительного знака напишите формулу соответствующего вещества в нижеприведенных реакциях. Уравняйте реакции, расставив коэффиценты, и определите их тип: 1.Mg + ? → MgO 2.Fe(OH)↓3 → Fe↓2O↓3 3.Zn + ? → Cu + ZnCl↓2 4.? + HCl → ZnCl↓2 + ? 2)Составьте уравнения реакции соединения кислорода со следующими простыми веществами: а) натрием; б) магнием; в) цинком; г) серебром; д) алюминием. 3)Составьте ураввнения реакции разложения следующих оксидов; а) Hg↓2O; б) CuO; в) Al↓2O↓3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12.Mg +О2→2 MgO 2.Fe(OH)3→ Fe2О3+Н2О 3.Zn +СuCl2 → Cu + ZnCl2 4.Zn +2HCl → ZnCl2 +H2 2) 4Na+O2=2Na2O 2Mg+O2=2MgO 2Zn+O2=2ZnO 4Ag+O2=2Ag2O 4Al+3O2=2Al2O3 3) 2Hg2O=4Hg+O2 2CuO=2Cu+O2 2Al2O3=4Al+3O2
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