(1+x^2)y'+1+y^2=0 решить уравнение с разделяющими переменными
Математика
(1+x^2)y'+1+y^2=0 решить уравнение с разделяющими переменными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрешим наше данное диф. уравнение относительно производной Перейдем к дифференциалам. - уравнение с разделяющимися переменными. Разделяем переменные Проинтегрируем обе части уравнения - общий интеграл диф. уравнения
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