1 задание: Выполни умножение сотен на однозначные числа, используя " таблицу умнож??ния" . 5 сот.*3= 8 сот.*4= 6 сот.*9= 9 сот.*2=

Математика
1 задание: Выполни умножение сотен на однозначные числа, используя " таблицу умнож??ния" . 5 сот.*3= 8 сот.*4= 6 сот.*9= 9 сот.*2=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500*3=1500 800*4=3200 600*9=5400 900*2=1800
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