1) Запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого равна Х см а ширина 3 см 2) запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого в 2 раза больше чем длина прямоугольника рассмотре...
Математика
1) Запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого равна Х см а ширина 3 см 2) запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого в 2 раза больше чем длина прямоугольника рассмотренного в пред идущем задании т.е в1) 3)запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого на 2 см больше длина прямоугольника рассмотренного в 1) задании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S=3x P=2(3+x) 2)S=3 ×2x=6x P=2(3+2x) 3)S=3×(2+x) P=2(3+2+x)
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