1) Запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого равна Х см а ширина 3 см 2) запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого в 2 раза больше чем длина прямоугольника рассмотре...

Математика

1) Запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого равна Х см а ширина 3 см 2) запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого в 2 раза больше чем длина прямоугольника рассмотренного в пред идущем задании т.е в1) 3)запиши в виде выражения периметр и площадь прямоугольника длина которого на 2 см больше длина прямоугольника рассмотренного в 1) задании

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