Cosx/4= корень из 2/2 (через arccos)
Математика
Cosx/4= корень из 2/2 (через arccos)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos(x/4) = √2/2 x/4 = +- arccos(√2/2) + 2πn x/4 = +- (π/4) +2πn x= +- π + 8πn
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