Подумай и вставь в предложения слова, которые отвечают на вопросы Кто? Что? опреде??и падеж . Подчеркни дополнения. 1. Каждый вечер сестра читала (что?) . .. сестре. 2. Ребята поймали в реке (кого?) ... . 3. Туман закрыл вес...

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Подумай и вставь в предложения слова, которые отвечают на вопросы Кто? Что? опреде??и падеж . Подчеркни дополнения. 1. Каждый вечер сестра читала (что?) . .. сестре. 2. Ребята поймали в реке (кого?) ... . 3. Туман закрыл весь (что?) ... . 5. Ветер поднимал (что?) ... . 6. Рано утром мы пошли встречать (что?) ... . 7. В саду с ветки на (что?) перелетают птицы. 8. Слоны таскали (что?) к речке.

Автор: Гость