Найдите радиус основания цилиндра, объем которого равен 36pi cm^3, площадь боковой по??ерхности 9pi cm^2.
Геометрия
Найдите радиус основания цилиндра, объем которого равен 36pi cm^3, площадь боковой по??ерхности 9pi cm^2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём цилиндра: V=Sh=πR²h=36π см³. Площадь боковой поверхности: Sбок=2πRh ⇒ h=Sбок/2πR=9/2R. V=πR²·9/2R=36π 9πR/2=36π R=2·36π/9π=8 см.
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