Что такое музыкальный язык

Музыка
Что такое музыкальный язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не знаю но скажу: Это когда ты с кем-то разговареваешь с помощью песни
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