Помогите перевестииии!!!!!!

Английский язык
Помогите перевестииии!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первод. Гогл на телефон. Там фото загружаешь и он по нему переводит. А так, у меня 5 по англ )
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