на 2 участках высадили луковицы тюльпанов 1 участок больше другого на 30 метров поэ??ому на нём высадили 10160 луковиц на другом 6350 Найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количеств...

Математика

на 2 участках высадили луковицы тюльпанов 1 участок больше другого на 30 метров поэ??ому на нём высадили 10160 луковиц на другом 6350 Найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц

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