на 2 участках высадили луковицы тюльпанов 1 участок больше другого на 30 метров поэ??ому на нём высадили 10160 луковиц на другом 6350 Найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количеств...
Математика
на 2 участках высадили луковицы тюльпанов 1 участок больше другого на 30 метров поэ??ому на нём высадили 10160 луковиц на другом 6350 Найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10160 - 6350 = 3810 -тюльпанов высадили на 30 кв.м 2)3810 : 30 = 127 -тюльпанов на 1 кв.м 3)10160 : 127 = 80 м2 - площадь большого участка 4)6350 : 127 = 50 м2 - площадь меньшего участка
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