на 2 участках высадили луковицы тюльпанов 1 участок больше другого на 30 метров поэ??ому на нём высадили 10160 луковиц на другом 6350 Найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количеств...

Математика
на 2 участках высадили луковицы тюльпанов 1 участок больше другого на 30 метров поэ??ому на нём высадили 10160 луковиц на другом 6350 Найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10160 - 6350 = 3810 -тюльпанов  высадили на 30 кв.м 2)3810 : 30 = 127 -тюльпанов на 1 кв.м  3)10160 : 127 = 80 м2 - площадь большого участка  4)6350 : 127 = 50 м2  - площадь меньшего участка 

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