10 баллов!! Найти слова которыми называют эту летопись историки и написать имя летописца! Быстрее!! Мама скоро приедет!!:D
Окружающий мир
10 баллов!! Найти слова которыми называют эту летопись историки и написать имя летописца! Быстрее!! Мама скоро приедет!!:D
Ответ(ы):
Гость:
Летопись идёт объяснение как из года в год из лета в лета историю временных лет расказал Нестр
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