10 предложений по русскому языку чтоб у ГЛАГОЛОВ был МЯГКИЙ ЗНАК !!!!!!! пожалуйста!!!

Русский язык
10 предложений по русскому языку чтоб у ГЛАГОЛОВ был МЯГКИЙ ЗНАК !!!!!!! пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я буду делать русский язык. Ты пойдешь плавать сегодня? Когда ты вернешься домой? Пойдем гулять? иди делать уроки!
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