10 предложений с приставками -пре, -при срочно! Спасибо заранее)

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Поезд прибывает в 3 часа, претворить идею в жизнь, первого сентября ученики приступили к учебе, дорогу преградил ручей, мы преклоняем колени перед мужеством наших солдат ,это был предел моего терпения,после футбольного матча болельщики пребывали в хорошем настроении ,притворить двери в кухню,никто не смеет преступить закон,привести к себе дамой друга