10 событий которые не произошли во время правления Сарыма Датулы. скажите плиз оче??ь надо

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Восстание казахов Младшего жуза под предводительством Сырыма Датулы (1783-1797 гг.) 1. Причины восстания: 1. Ослабление ханской власти в Младшем жузе 2. Расширение оппозиционных настроений среди Чингизидской верхушки казахских феодалов в отношении военно-колониальных устремлений царизма 3. Осуществление ряда административно-колониальных нововведений по закреплению присоединенных к России казахских земель: - Упразднение Оренбургской губернии ; - Некоторые смежные районы Младшего, Среднего жузов были подчинены Сибирскому и Уфимскому наместничествам: - Осуществление политики царизма в Младшем жузе возлагалось на Оренбургскую администрацию, такие же функции были у Пограничной комиссии. 4. Насильственный захват плодородных земель у кочевого населения 5. Усиление нападений Уральских казачьих войск и русских помещиков на казахские аулы. 6. Военные столкновения между казахами и казачьими войсками. 2. Предпосылки и повод восстания • Джут в казахской степи зимой 1782-1783 гг. привело к тяжелым последствиям - к массовому гибели скота. И без того тяжелое положение еще более усугубилось весной 1783 года, когда Уральскими казаками с казахских аулов было угнано около 4 тыс. лошадей. • В 27 декабря 1782 г. был принят новый царский Указ, который заменил Указ царя от 7 ноября 1775 г. По новому Указу: - Казахам разрешили перехода через рек Урала и Иртыша в зимнее время, только со специальным разрешением царской администрации; - Казахам запрещалось брать в аренду земли, принадлежащее казачьим войскам; - За определенную плату и залог, казахам разрешалось брать некоторые участки в аренду. • В 1778 г. во время одного из вооруженных столкновений с казачьими отрядами, погибли дети Сырыма Датулы. • Осенью 1783 г. Сырым начинает открытую борьбу с царизмом. Во время одного из столкновений с казачьими отрядами Сырым батыр попал в плен к казакам, оттуда был освобожден весной 1784 г. благодаря заступничеству своего зятя - хана Нуралы (мужа старшей сестры Сырыма). • Весной и летом 1784 г. Сырым Датулы, объезжая казахские аулы, занимался организацией крупных вооруженных отрядов. 3. Движущие силы восстания: • Казахское шаруа; • Старшины, родоправители, би, потерявшие свои родовые владения; • Основные рода Младшего жуза - шекты, торткара, шомекей, кете, алаш, серкеш, таз байбакты, бериш, табын, жагалбайлы, кызылкурт, и др.; • Организатор - Сырым Датулы (1712-1802) - батыр, политик, оратор, старшина рода байбакты, участник пугачевской войны. В письме в Петербург русского полководца А.В.Суворова, руководившего подавлением восстания Е.Пугачева на завершающем этапе, Сырым назван одним из руководителей повстанческих групп. 4. Главные цели восстания 1. Возвратить земли, веками являвшихся собственностью аульной общины и восстановить сложенную веками традиционных маршрутов кочеваний казахских родов. 2. Прекратить завоевания Уральскими казаками казахских земель 3. Ограничить произвол хана Младшего жуза Нуралы и его окружения. 5. Начало восстания • Первое крупное столкновение Сырыма с казачьими отрядами произошло в июне 1784г. Основные силы восставших располагались в районе верхнего Яика и вблизи Орского укрепления. Отряды под руководством старшин Барака, Тленши, Оразбая и султана Жанторе сосредотачивались в районе Илека. В ноябре 1784 г. в районе р. Сагыз под знаменем Сырыма сражались более 1000 сарбазов. • Враждебная позиция хана Нуралы в отношения освободительного движения расколола феодальную верхушку на два противоположных лагеря. Это обстоятельство послужило причиной охлаждения Сырыма к Нуралы и ханскому двору. Осенью остерегаясь гнева повстанцев Нуралы хан перекочевал со своими подданными к Уральской казачьей линии. • Поведение Нуралы хана дало повод правительству провести полномасштабную борьбу с повстанцами. Для этого в степь направлялись карательные отряды: а) 17 февраля 1785 г. был направлен отряд под начальством генерал-майора Смирнова в составе 237 оренбургских казаков и 2432 башкирской кавалерии. Из-за зимних морозов и снегопада они не смогли приблизиться к районам нахождения основных сил Сырыма и разорив несколько мирных аулов и захватив 66 чел в плен вернулись обратно. б) 15 марта 1785 г. прибыл карательный отряд в составе 1250 вооруженных казаков под