100 минус 6 целых 72 десятых делить 5 целых 6 десятых минус 41 целая 4 десятых умножить на 2
Математика
100 минус 6 целых 72 десятых делить 5 целых 6 десятых минус 41 целая 4 десятых умножить на 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 - 6,72 : 5,6 - 41,4 х 2 равняется шестнадцати.
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