Нарисуй грибок справа от домика, но левее цветочка и ниже ёлочки. Помогите пож мо??но фотом ?
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Нарисуй грибок справа от домика, но левее цветочка и ниже ёлочки. Помогите пож мо??но фотом ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот если ,я поняла задачу правильно ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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