Составьте равенство, используя условие и найдите значение переменной. В одной бригаде x человека, в другой - 4x человек. Всего в обеих бригадах 35 человек.
Математика
Составьте равенство, используя условие и найдите значение переменной. В одной бригаде x человека, в другой - 4x человек. Всего в обеих бригадах 35 человек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+4x=35 5x=35 x=7 4x=4×7=28 Ответ:7,28
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