Составьте равенство, используя условие и найдите значение переменной. В одной бригаде x человека, в другой - 4x человек. Всего в обеих бригадах 35 человек.

Математика

Составьте равенство, используя условие и найдите значение переменной. В одной бригаде x человека, в другой - 4x человек. Всего в обеих бригадах 35 человек.

Автор: Гость