Синтаксический разбор слова ,,берёзы,, и ,,берёзок,,

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Синтаксический разбор слова ,,берёзы,, и ,,берёзок,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синтаксический? Это же разбор предложения, а тут слова.
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