Складіть продовження 3-5 речень українські пісні відомі в усьому світі тому що ... п??із даю 30 балів

Українська мова
Складіть продовження 3-5 речень українські пісні відомі в усьому світі тому що ... п??із даю 30 балів
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Українські пісні відомі в усьому світі, тому що українська мова одна з наймилозвучніших. Як кажуть "Україна без пісні, мов пташка без крил". Українці споконвіку все своє життя, побут, працю оспівували в піснях. Вкладаючи всю душу та щирість в свої твори, люди надавали пісням народного значення. Саме ця щирість і любов до пісні розповсюдили по всьому світі чудові українські пісні.
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