Помогите пожалуйста.Мне нужно придумать историю про родственные слова
Русский язык
Помогите пожалуйста.Мне нужно придумать историю про родственные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жило простое слово-играть. Оно жило и не знало про своих родствениках . Но на самом деле было слово заиграться. И когда они встретились они подружились и начали жить в месте.
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