12 пожалуйста помогите!!!
Математика
12 пожалуйста помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 и 5; 15+5=20 15:5=3
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