12078:3-21750:6+4×2930:2
Математика
12078:3-21750:6+4×2930:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4026-3625+11720:2=4026-3625+5860=6261
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