На метеостанциях атмосферное давление определяют с помощью:
География
На метеостанциях атмосферное давление определяют с помощью:
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Гость:
Я думаю это - барометр
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