125 номер(б,в)Срочно!Пожалуйста

Алгебра
125 номер(б,в)Срочно!Пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикрепила рисунок, если не понятно-пиши
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