Дать определение следующим словам индивид, личность, темперамент, ,характер, мира познание, индивидуальность, способности, чувства, интелект, афект эмоция, стресс, настроение.

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Аффект - эмоциональное состояние, характеризующееся болезненным возбуждением чувств, включением воли, вместе с тем сильным ослаблением ясности мышления. Индивид – конкретный человек с особенностями, данными от рождения. Личность - социальный образ человека. Темперамент - устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности. Характер - индивидуальное сочетание устойчивых свойств личности. Миропознание - познание окружающего мира. Индивидуальность - особенности и свойства, отличающие одного индивида от другого. Способности - индивидуальные особенности людей, от которых зависит получение ими знаний, умений. Чувства - эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Интеллект - мыслительная способность человека; может отождествляться с рассудком, разумом и интуицией.