Дать определение следующим словам индивид, личность, темперамент, ,характер, мира познание, индивидуальность, способности, чувства, интелект, афект эмоция, стресс, настроение.
Обществознание
Дать определение следующим словам индивид, личность, темперамент, ,характер, мира познание, индивидуальность, способности, чувства, интелект, афект эмоция, стресс, настроение.
Ответ(ы) на вопрос:
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Аффект - эмоциональное состояние, характеризующееся болезненным возбуждением чувств, включением воли, вместе с тем сильным ослаблением ясности мышления. Индивид – конкретный человек с особенностями, данными от рождения. Личность - социальный образ человека. Темперамент - устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности. Характер - индивидуальное сочетание устойчивых свойств личности. Миропознание - познание окружающего мира. Индивидуальность - особенности и свойства, отличающие одного индивида от другого. Способности - индивидуальные особенности людей, от которых зависит получение ими знаний, умений. Чувства - эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Интеллект - мыслительная способность человека; может отождествляться с рассудком, разумом и интуицией.
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