Какой тканью образован корневой чехлик?
Биология
Какой тканью образован корневой чехлик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образован покровной тканью
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