13,2:24= решите столиком пожалуйста
Математика
13,2:24= решите столиком пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
0.55 132 : 24=5,5, а 13,2 : 24=0,55
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите сочинение по повести Короленко "В дурном обществе" ПЛАН 1.Что мы узнаём о Васе? 2.Как он выглядит? Кто он? Где живёт? 3.Какие пост...
Русский язык
Понаблюдайте в тексте Как меняется окончание имен существительных во всех словосочетаниях Задайте к каждому из этих существительных вопрос и водите...
Английский язык
Что вы думаете о 1960-ых годах ( поподробней про хиппи) ? расскажите на английском и ж??лательно с переводом. заранее спасибо. очень выручите. :'(.