13,2:24= решите столиком пожалуйста

Математика
13,2:24= решите столиком пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.55 132 : 24=5,5, а 13,2 : 24=0,55
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