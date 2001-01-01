Сочинение на тему Мой взгляд на политику 20 века Прошу помогите срочно!!!

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Сталин - самый сильный политик 20 века. Рузвельт - ставленник мирового правительства тоже много сделал. Потом стал не нужен и его убили. Черчиль тоже сильный, но уж больно лживый. Только Сталин один смог противостоять и внешним врагам мировой закулисы, и внутренним врагам, "пятой колонне". К сожалению вместе с врагами и ренегатами было уничтожено некоторое количество ни в чем не повинных людей ( В 1937-38 годах в лагеря было отправлено 1.344.923 человека. Как правило это были работники партийного и советского аппарата, военные, госбезопасность, НКВД, интеллегенты) . Только с 31.10.1936 по 01.10.1939г за особо тяжкие преступления было расстреляно 30514 человек ( а всего с 1934 по 1953 было расстреляно 71970 человек) . А сейчас для примера только в 2001 г в результате убийств погибло 81565 чел, десятки тысяч скончались в больницах, а 70000 сгинули без вести. ( В 1940 году при населении СССР 190.000.000 убийств было 6549 . Только про Сталина ВСЕ говорят, а то что Рузвельт и Черчиль также людей в лагеря сажали, почему-то молчат. Черчиль например сразу посадил 20000 членов "Британского союза фашистов" и еще следом 74000 выходцев из стран, враждебных Англии. Но все они белые и пушистые, а мы все злые и жестокие.