13 Вариант 2 . Сейчас прикреплю фотографию. Нужно срочно решить!
Математика
13 Вариант 2 . Сейчас прикреплю фотографию. Нужно срочно решить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,2 -0,075=3,125. 2) 0,16*3,125=0,5. 3) 25/11*4125/1000=375/40 4) 375/40:15/4=25/10=2,5. 5)0,5+2,5=3. 6) 31/6*3/10=31/20=1,55. 7)0,3*4,5=1,35. 8)1/3*3/10=1/10=0,1. 9)1,55-1,35=0,2. 10)0,2+0,1=0,3. 11) 3:0,3=10. Ответ:10
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