14×(x+2)-39=45 решить
Математика
14×(x+2)-39=45 решить
Ответ(ы):
Гость:
14*(х+2)-39=45 14х+28-39=45 14х=45-28+39 Х=56:4=4 Х=4
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