15 делить на 3 умножить на 5 умножить на 3 плюс 2 плюс 50 делить на 500 этаж остатком

Математика
15 делить на 3 умножить на 5 умножить на 3 плюс 2 плюс 50 делить на 500 этаж остатком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:3*5*3+2+50:500=0,254
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