15 делить на 3 умножить на 5 умножить на 3 плюс 2 плюс 50 делить на 500 этаж остатком

Математика

15 делить на 3 умножить на 5 умножить на 3 плюс 2 плюс 50 делить на 500 этаж остатком

Автор: Гость