CH ( тройная связь) CH+H2=

Химия
CH ( тройная связь) CH+H2=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этен (углеводород с двойной связью).
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