Арифметическая прогрессия задана условиями An=-0,1-1,9n. Найдите сумму первых 22 ее чле??ов.
Алгебра
Арифметическая прогрессия задана условиями An=-0,1-1,9n. Найдите сумму первых 22 ее чле??ов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1=-0,1-1,9*1=-0,1-1,9=-2a22=-0,1-1,9*22=-0,1-41,8=-41,9S22=(-2-41,9)/2*22=-43,9*11=-482,9
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