Прочтите отрывок из труда древнего историка и укажите историческое лицо, о котором в нём идёт речь. «…он не угодил ни тем, ни другим: богатых людей разочаровал тем, что отменил долговые обязательства, но еще более того он возб...

История

Прочтите отрывок из труда древнего историка и укажите историческое лицо, о котором в нём идёт речь. «…он не угодил ни тем, ни другим: богатых людей разочаровал тем, что отменил долговые обязательства, но еще более того он возбудил недовольство бедняков, потому что он не произвёл передела земли, на который они надеялись, и не установил полного равенства всего имущества, как это сделал Ликург в Спарте». 1) Сократ 2) Фидий 3) Аристотель 4) Солон

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