Как решить √(6+2√5) -√(6-2√5) ? спасибо!

Математика
Как решить √(6+2√5) -√(6-2√5) ? спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√6+2√5-√6-2√5=(√6-√6)+(2√5-2√5)=0 очень легко если нужна помощь то я помогу :)
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