156 задача,почему ускорение должно быть отрицательным?
Физика
156 задача,почему ускорение должно быть отрицательным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение - это вектор, вектор не может быть отрицательным. ( В условии же дан именно модуль вектора.) Но вот проекция вектора ускорения на ось, направленную так же как и начальная скорость (это тоже вектор), то есть по ходу движения, будет отрицательна. Для равноускоренного движения, . t - время движения он начала и до остановки. В проекции же на указанную ось будет но . поэтому .
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