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163,75см квадратных перевести в м квадратные
Физика
163,75см квадратных перевести в м квадратные
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
163,75/10000=0,016375 м^2
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