188 прочитайте. найдите в предложениях определения. Продолжите описание погоды. По??ерните в вашем рассказе определения
Русский язык
188 прочитайте. найдите в предложениях определения. Продолжите описание погоды. По??ерните в вашем рассказе определения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера светило яркое солнышко. Дул слабый теплый ветерок. Сегодня небо затянуто низкими серыми облаками. Яростные порывы морозного ветра безжалостно треплют голые ветви деревьев . Воздух стал сырым ,студеным ,промозглым .
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