188 прочитайте. найдите в предложениях определения. Продолжите описание погоды. По??ерните в вашем рассказе определения

Русский язык
188 прочитайте. найдите в предложениях определения. Продолжите описание погоды. По??ерните в вашем рассказе определения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера светило яркое  солнышко. Дул  слабый  теплый ветерок. Сегодня небо затянуто низкими серыми облаками. Яростные порывы морозного ветра безжалостно  треплют голые ветви деревьев . Воздух стал сырым ,студеным ,промозглым . 
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