Задание по истории. Сочинение на тему "Один день из жизни земледельца".

История
Задание по истории. Сочинение на тему "Один день из жизни земледельца".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Египте были свободные и не свободные люди. Один из несвободных людей был земледелец. Несвободным людям нужно было платить налоги. Так же и земледельцу надо было платить налоги, но он платил их своим урожаем. Если урожай был хорошим и его было много, то земледелец обменивался своим урожаем с другими людьми, например с ремесленниками. Земледельцы давали в обмен часть своего урожая, а ремесленники в ответ горшки. Если земледелец не успеет выплатить налоги вельможе или Фараону, то у него отнимали дом, семью или заключали в рабство. Жизнь земледельца - сплошной труд.
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