Помогите мне пожалуйста. Немогу ответить на вопросы... заранее спасибо
Окружающий мир
Помогите мне пожалуйста. Немогу ответить на вопросы... заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не попорядку, но отвечу не заселенный материк это Антарктида Есть предположения что раньше все материки были соединены и поэтому первые люди могли перемещаться с одного материка на другой а вот на счет первых людей, я сама не знаю(
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