Переведите текст с немецкого на русский. Пожалуйста.

Гость: Гость:

Из истории Москвы. Олег родился в Москве, а также много о ней читал. Он хотел бы написать об этом своим друзьям по переписке. Он пишет: Как и все москвичи, я горжусь моим родным городом. Мне кажется, что он очень красивый. Москва была основана в 12 веке, в 1147 году, Юрием Долгоруким. Из маленькой крепости, Москва превратилась в большой и красивый город. Лицо города отражает его историю. В Москве есть много маленьких улочек со старыми домами, красивые белые церкви с золотыми куполами, монастыри и дворцы, парки со столетними деревьями, зеленые насаждения, известные памятники. Всё это относится к достопримечательностям города. Старую Москву называют памятником старорусского зодчества.