Х*8=560 96:х=8 х:60=14 19*х=76 105*х=35 х:15=80 Помогите срочак (х)-это икс

Математика
Х*8=560 96:х=8 х:60=14 19*х=76 105*х=35 х:15=80 Помогите срочак (х)-это икс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*8=560 х=560/8 х=70 96:х=8 х=96/8 х=12 х:60=14 х=60*14 х=840 19*х=76 х=76/19 х=4 105*х=35 х=35/105 х=1/3 х:15=80 х=80*15 х=1200
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