Отметь предложение с обстоятельством Обозначь графические связь обстоятельств с другими членами предложений а)В июле в полях цветёт гречиха б) От бело-розовых цветков исходит аромат в) Над гречишным полем кружат пчёлы г)...

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Отметь предложение с обстоятельством Обозначь графические связь обстоятельств с другими членами предложений а)В июле в полях цветёт гречиха б) От бело-розовых цветков исходит аромат в) Над гречишным полем кружат пчёлы г) Они собирают с цветков нектар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) в полях(обстоятельство место) в)над полем(обстоятельство место)
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